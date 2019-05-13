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В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донбасса

Новости » Общество    13.05.2019 - 10:13
В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донбасса
Фото: разминирование на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news/)

Специалисты ГСЧС из состава объединенных сил уничтожили 74 взрывоопасных предмета

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил в течение недели обследовали и разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Специалисты ГСЧС уничтожили 74 взрывоопасных предмета.

"Пиротехническими подразделениями службы из состава Объединенных сил в течение недели обследовано 64 гектара территории Донецкой и Луганской областей, изъято и уничтожено 74 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

Личный состав ГСЧС продолжает восстанавливать жилые дома в Марьинке и Красногоровке, поврежденные в результате артиллерийских обстрелов. В частности, за эту неделю восстановлено 10 домов.

Спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 507 лицам в пунктах помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 12 мая, в результате взрыва минометной мины противника получил травмы один военный операции Объединенных сил, еще один получил ранения во время обстрелов.

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Темы: Новости ООС
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