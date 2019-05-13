На Донбассе украинский военный травмировался на мине, еще один попал под обстрел

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики обстреляли военных ООС 16 раз

На Донбассе за прошедшие сутки, 12 мая, в результате взрыва минометной мины противника получил травмы один военный операции Объединенных сил, еще один получил ранения во время обстрелов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 мм.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Украинский позиции были обстреляны в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Каменка, Новостроицьке, Талаковка, Богдановка, Старогнатовка, Гранитное, Лебединский, Крымское, Новотошковское и Зайцево.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 12 мая двое оккупантов были ранены", - добавили в ООС.

С начала суток понедельника, 13 мая, боевики из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстреляли наши позиции вблизи Богдановка.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", - сказали в пресс-центре.

Напомним, по словам бывшего командующего операцией Объединенных сил Сергея Наев на оккупированных территориях Укаины - в Крыму и на Донбассе - сейчас находится около 75 000 российских кадровых военных.