ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На Донбассе за сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия    03.11.2018 - 08:32
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военнослужащих нет

В течение суток, 2 ноября, боевики 22 раза открывали огонь по позициям военных операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что 1 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Кроме того, обстрел с применением минометов калибра 82 мм враг совершил на Мариупольском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Павлополя. Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской.

"По данным разведки, в течение 2 ноября, один из оккупантов был ранен. Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

На Донбассе за сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ООС

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина остается щитом, который защищает границы Европы от планов Кремля.

Отметим, по информации украинской разведки, на оккупированном Донбассе усиливаются проукраинские настроения, а среди боевиков растет нежелание участвовать в боевых действиях.

В Луганской области обнаружен большой арсенал оружия и боеприпасов На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Новости Украины сводкаООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь