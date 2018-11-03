На Донбассе за сутки боевики 22 раза обстреляли позиции ООС

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военнослужащих нет

В течение суток, 2 ноября, боевики 22 раза открывали огонь по позициям военных операции объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что 1 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Кроме того, обстрел с применением минометов калибра 82 мм враг совершил на Мариупольском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Павлополя. Также зафиксировано очередную провокацию на участке разведения сторон в Станице Луганской.

"По данным разведки, в течение 2 ноября, один из оккупантов был ранен. Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина остается щитом, который защищает границы Европы от планов Кремля.

Отметим, по информации украинской разведки, на оккупированном Донбассе усиливаются проукраинские настроения, а среди боевиков растет нежелание участвовать в боевых действиях.