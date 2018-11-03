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На Донбасі за добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ООС

Новини » Надзвичайні події    03.11.2018 - 08:32
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військовослужбовців немає

Впродовж доби, 2 листопада, бойовики 22 рази відкривали вогонь по позиціям військових операції об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що 1 раз противник застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Бойовики із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Красногорівка, Богданівка, Строгнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Крім того, обстріл із застосуванням мінометів калібру 82 мм ворог здійснив на Маріупольському напрямку по опорному пункту українських військ поблизу Павлополя. Також зафіксовано чергову провокацію на ділянці розведення сторін у Станиці Луганській.

"За даними розвідки, протягом 2 листопада, одного з окупантів було поранено. Втрат серед наших захисників немає", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за добу бойовики 22 рази обстріляли позиції ООС

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна залишається щитом, який захищає кордони Європи від планів Кремля.

Зазначимо, за інформацією української розвідки, на окупованому Донбасі посилюються проукраїнські настрої, а серед бойовиків зростає небажання брати участь в бойових діях.

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