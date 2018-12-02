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На Донбассе за сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 08:37
На Донбассе за сутки боевики 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики трижды применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями

На Донбассе за минувшие сутки, 1 декабря, боевики 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что боевики трижды применили вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник трижды применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В ходе боевых действий, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

В частности, незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82-мм, враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского.

Кроме того, враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединский.

В разведке сообщили, что за минувшие сутки два боевика уничтожены и еще один ранен.

Напомним, 30 ноября боевики 6 раз открывали огонь по позициям войск ВСУ, ни один украинский военный не пострадал. 

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Темы: Новости ООС
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