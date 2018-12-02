На Донбасі за добу бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, без втрат

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики тричі застосували озброєння, заборонену мінськими угодами

На Донбасі за минулу добу, 1 грудня, бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, втрат серед особового складу не допущено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що бойовики тричі застосували озброєння, заборонене мінськими угодами.

"Окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник тричі застосував озброєння, заборонену мінськими угодами. В ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, незаконні збройні формування вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82-мм, ворог обстрілював оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу Кримського, Пісків і Невельського.

Крім того, ворог здійснював обстріл українських позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Невельську, Мар'їнка, Славне, Тарамчук, Красногорівка, Чермалик, Богданівка, Павлопіль і Лебединський.

В розвідці повідомили, що за минулу добу два бойовика знищені і ще один поранений.

Нагадаємо, 30 листопада бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ, ні один український військовий не постраждав.