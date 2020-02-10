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На Донбасі в бік українських військових випустили 30 мін, є поранений

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 07:21
На Донбасі в бік українських військових випустили 30 мін, є поранений
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Режим тиші порушено 9 разів

На Донбасі протягом минулої доби, 9 лютого, під обстрілами поранений один український військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Противник застосував міномети, передає прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогн, застосувавши при цьому заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм та 82 мм. У бік українських позицій було випущено 30 мін. Зокрема, поблизу Лебединського з 82-мм міномету ворог випустив 10 мін.

Також були застосовані артилерійські системи калібру 152 мм та 122 мм, великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя.

Обстріли також велися неподалік Старогнатівки, поруч з Новолуганським, неподалік населеного пункту Новозванівка.

А біля населеного пункту Оріхове противник зі 120-мм мінометів випустив 5 мін та з мінометів калібру 82 мм - 15 мін.

"Вчора, 9 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - уточнили в ООС.

На Донбасі в бік українських військових випустили 30 мін, є поранений

Нагадаємо, як заявив нещодавно міністр оборони Андрій Загороднюк, наразі для розведення сил на Донбасі готуються три нових точки. Вони матимуть виключно гуманітарну складову.

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