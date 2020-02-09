ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Для разведения сил на Донбассе готовятся 3 новые точки, - Минобороны

Новости » Политика     09.02.2020 - 19:43
Для разведения сил на Донбассе готовятся 3 новые точки, - Минобороны
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Точки будут иметь только гуманитарную составляющую

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в настоящее время для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Загороднюка, сейчас готовятся лишь 3 новые точки, где должно состояться новое разведение сил и средств на Донбассе. Он добавил, что они будут иметь исключительно гуманитарную составляющую.

"Готовятся только три. И они готовятся только те, которые действительно будут иметь гуманитарную составляющую. Так же, как и эти", - завил он.

Глава оборонного ведомства добавил, что не владеет информацией о дате нового разведения сил, ведь его сроки зависят от переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны. Сейчас ведутся переговоры", - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее сообщалось, что на переговорах ТКГ в Минске "условно согласовали" одну из точек, где произойдет следующее разведение сил и средств на Донбассе. Российские СМИ писали, что стороны якобы договорились о разведении сил в районе контрольного пункта "Гнутово" под Мариуполем.

Также РБК-Украина писало, что в штабе операции Объединенных сил назвали возможные точки разведения войск на Донбассе. В частности, украинская сторона предлагает развести силы в районе КПВВ "Гнутово", железнодорожного моста в Станице Луганской и Новоселовки Второй, которая находится возле Авдеевки.

Боевики на Донбассе ранили одного украинского военного Снегопады на Донбассе блокируют пропуск через линию разграничения
Новости Украины Министерство обороны РФДонбассРазведение сил
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь