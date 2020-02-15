ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Новости » Общество     15.02.2020 - 19:03
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет

Боевики на Донбассе с начала суток девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что в течение текущих суток вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 8- мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с Марьинкой, Красногоровкой, Павлополем и Широкино. Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Травневого, Орехово, Новолуганского.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения. Боевики применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го и 120-го калибров. Всего оккупанты 13 раз открывали огонь по украинским укреплениям.

Также РБК-Украина писало, что новоприбывшие российские спецназовцы обстреляли позиции боевиков на Донбассе с целью создания провокации. В украинской разведке отметили, что отсутствие взаимодействия между боевиками и спецназовцами приводит к боевым потерям.

На Донбассе трое военных получили ранения и травмы Боевики на Донбассе один раз нарушили режим перемирия
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь