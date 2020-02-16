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На Донбасі в бік Оріхового бойовики випустили 34 міни

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 07:32
На Донбасі в бік Оріхового бойовики випустили 34 міни
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За добу бойовики провели 10 обстрілів

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом доби 15 лютого бойовики випустили у бік українських позицій 53 міни. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що лише у бік населеного пункту Оріхове збройні формування Російської Федерації випустили 34 міни. Загалом за добу зафіксовано 10 порушень режим припинення вогню з боку противника.

Українські позиції обстрілювали із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися поруч з Мар’їнкою, Красногорівкою, у районі населеного пункту Павлопіль, біля Широкиного, Травневого, Новолуганського.

"Вчора, 15 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було. З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю. За поточну добу втрат немає", - уточнили в прес-центрі.

На Донбасі в бік Оріхового бойовики випустили 34 міни

Нагадаємо, нещодавно українські військовослужбовці з оперативного територіального управління "Північ" затримали на Донбасі представника російсько-окупаційних військ.

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