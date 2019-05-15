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На Донбассе в среду без потерь среди украинских военных

Новости » Происшествия    15.05.2019 - 18:21
На Донбассе в среду без потерь среди украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 14 раз обстреляли силы ООС

На Донбассе в зоне ООС в среду, 15 мая, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

На Донбассе в среду без потерь среди украинских военных

Так, с начала суток боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь;
  • из минометов калибра 120 мм - у города Марьинка;
  • трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Николаевка;
  • дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Авдеевка;
  • из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;
  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ООС четыре раза:

  • дважды из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;
  • из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Южное;
  • из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новгородское.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отмечается в сообщении пресс-центра.

Напомним, 14 мая в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое были ранены.

Как писало РБК-Украина ранее, в зоне ООС на Донбассе в понедельник, 13 мая, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены На Донбассе во вторник погиб украинский военный
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