На Донбасі у середу без втрат серед українських військових

Бойовики 14 разів обстріляли сили ООС
На Донбасі у зоні ООС у середу, 15 травня, обійшлося без втрат серед українських військових. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.
Так, від початку доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вказано, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики обстріляли позиції ООС чотири рази:
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - зазначається у повідомленні прес-центру.
Нагадаємо, 14 травня у районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, двоє були поранені.
Як писало РБК-Україна раніше, в зоні ООС на Донбасі в понеділок, 13 травня, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців.