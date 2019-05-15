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На Донбасі у середу без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    15.05.2019 - 18:21
На Донбасі у середу без втрат серед українських військових
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики 14 разів обстріляли сили ООС

На Донбасі у зоні ООС у середу, 15 травня, обійшлося без втрат серед українських військових. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

На Донбасі у середу без втрат серед українських військових

Так, від початку доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вказано, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - поблизу села Павлопіль;
  • з мінометів калібру 120 мм - біля міста Мар'їнка;
  • тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Миколаївка;
  • двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів - поблизу міста Авдіївка;
  • з автоматичних станкових гранатометів - у районі населеного пункту Піски;
  • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Гнутове.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" бойовики обстріляли позиції ООС чотири рази:

  • двічі з мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4;
  • з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Південне;
  • з мінометів калібру 82 мм - у районі населеного пункту Новгородське.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - зазначається у повідомленні прес-центру.

Нагадаємо, 14 травня у районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, двоє були поранені.

Як писало РБК-Україна раніше, в зоні ООС на Донбасі в понеділок, 13 травня, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців.

За добу на Донбасі загинув один український військовий, двох поранено На Донбасі у вівторок загинув український військовий
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