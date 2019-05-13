На Донбассе в понедельник без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

В зоне ООС на Донбассе в понедельник, 13 мая, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

Так, с начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции ООС:

из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Богдановка;

из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Луганское.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 12 мая, в результате взрыва минометной мины противника получил травмы один военный операции Объединенных сил, еще один получил ранения во время обстрелов.

Как писало РБК-Украина ранее, экс-командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев заявил, что на оккупированных территориях Украины - в Крыму и на Донбассе - сейчас находится около 75 тысяч российских кадровых военных.