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На Донбасі скоротився потік через пункти пропуску

Новини » Суспільство    06.01.2019 - 09:02
На Донбасі скоротився потік через пункти пропуску
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

За добу пункти пропуску перетнули майже 24 тисячі осіб

На лінії розмежування на Донбасі станом на 6 січня скоротився потік через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення відкрилися по графіку і працюють у штатному режимі. За минулу добу відзначається тенденція до зниження потоку через КПВВ. Зокрема, пункти пропуску перетнули 23,9 тисячі осіб і 3,3 тисячі авто:

  • "Майорське" - 5705 осіб і 760 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 5215 осіб і 980 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 4195 осіб і 830 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3260 осіб і 745 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 5545 осіб.

Сьогодні зранку на пунктах пропуску перебувало таку кількість авто: "Майорське" - 30/40; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 25/40; "Гнутове" - 10/10.

Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових.

Відзначимо, напередодні в чергах на КПВВ померли 2 особи.

 

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Теми: Новини ООС
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