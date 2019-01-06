На Донбасі скоротився потік через пункти пропуску

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

За добу пункти пропуску перетнули майже 24 тисячі осіб

На лінії розмежування на Донбасі станом на 6 січня скоротився потік через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення відкрилися по графіку і працюють у штатному режимі. За минулу добу відзначається тенденція до зниження потоку через КПВВ. Зокрема, пункти пропуску перетнули 23,9 тисячі осіб і 3,3 тисячі авто:

"Майорське" - 5705 осіб і 760 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 5215 осіб і 980 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 4195 осіб і 830 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3260 осіб і 745 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 5545 осіб.

Сьогодні зранку на пунктах пропуску перебувало таку кількість авто: "Майорське" - 30/40; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 25/40; "Гнутове" - 10/10.

Нагадаємо, раніше в штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових.

Відзначимо, напередодні в чергах на КПВВ померли 2 особи.