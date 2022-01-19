На Донбассе сохранялась тишина в течение суток

Прошедшие сутки, 18 января, прошли без нарушений на Донбассе . Также не зафиксировано нарушений режима прекращения огня и сегодняшним утром по состоянию на 7 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

18 января на Донбассе не было обстрелов. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано и по состоянию на сегодняшнее утро.

"За прошедшие сутки, 18 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.