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На Донбассе сохранялась тишина в течение суток

Автор: Наталья Скороход

Прошедшие сутки, 18 января, прошли без нарушений на Донбассе. Также не зафиксировано нарушений режима прекращения огня и сегодняшним утром по состоянию на 7 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

18 января на Донбассе не было обстрелов. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано и по состоянию на сегодняшнее утро.

"За прошедшие сутки, 18 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские защитники контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, что боевики могут обстрелять верующих на Крещение в Донецкой области. Центр стратегических коммуникаций предупредил о возможных провокациях со стороны оккупантов.

Также сообщалось, что 17 января боевики обстреляли позиции украинских военных в районе поселка Пески. Наши бойцы в результате обстрела не пострадали.

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Донбасс