ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боевики могут обстрелять верующих. Украинцев предупредили о провокации в ООС на Крещение

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 20:12
Боевики могут обстрелять верующих. Украинцев предупредили о провокации в ООС на Крещение Фото: боевики могут обстрелять верующих на Донбассе на Крещение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На Крещение возможна провокация в зоне ООС. Боевики готовят обстрелы верующих на территории пруда "Цегляный" в Петровском районе Донецка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра стратегических коммуникаций.

"Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации", - пишет пресс-служба.

Боевики могут начать обстрел с вражеского опорного пункта, который расположен на территории шахты имени Челюскинцев в двух километрах от пруда. Чтобы замаскировать выстрелы - оккупанты готовятся включить главный вентилятор шахты, который давно не функционирует, но 15 января его включали по неизвестным причинам на несколько часов.

"Кроме того, российские силы могут подстроить взрыв самой шахты вооружением, запрещенным минскими договоренностями", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала суток 18 января в Донбассе сохраняется "тишина".

В то же время, по данным разведки Минобороны Украины, с начала текущей недели боевики на Донбассе начали сборы командиров рот.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Донбасс
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги, СБУ и олигархи. Какие планы у депутатов Рады на 2022 год