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На Донбасі зберігалася тиша протягом доби

Автор: Наталья Скороход

Минула доба, 18 січня, пройшла без порушень на Донбасі. Також не зафіксовано порушень режиму припинення вогню і сьогодні вранці станом на 7 ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штаб ООС.

18 січня на Донбасі не було обстрілів. З боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано і станом на сьогоднішній ранок.

"За минулу добу, 18 січня, і станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що українські захисники контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, що бойовики можуть обстріляти віруючих на Водохреща в Донецькій області. Центр стратегічних комунікацій попередив про можливі провокації з боку окупантів.

Також повідомлялося, що 17 січня бойовики обстріляли позиції українських військових в районі селища Піски. Наші бійці в результаті обстрілу не постраждали.

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Донбас