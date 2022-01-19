На Донбасі зберігалася тиша протягом доби

Минула доба, 18 січня, пройшла без порушень на Донбасі. Також не зафіксовано порушень режиму припинення вогню і сьогодні вранці станом на 7 ранку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штаб ООС.
18 січня на Донбасі не було обстрілів. З боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано і станом на сьогоднішній ранок.
"За минулу добу, 18 січня, і станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що українські захисники контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, що бойовики можуть обстріляти віруючих на Водохреща в Донецькій області. Центр стратегічних комунікацій попередив про можливі провокації з боку окупантів.
Також повідомлялося, що 17 січня бойовики обстріляли позиції українських військових в районі селища Піски. Наші бійці в результаті обстрілу не постраждали.