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На Донбассе сохраняется "тишина"

Донбасс, Понедельник 16 ноября 2020 17:42
На Донбассе сохраняется "тишина"
Фото: автомат в руках украинского военного (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток, 16 ноября, на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сегодня на Донбассе не зафиксировано нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

При этом отмечается, что в районе ООС саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали более двух гектаров территории в прифронтовом районе. Кроме того, они передали на уничтожение 100 взрывоопасных предметов.

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября на Донбассе боевики дважды обстреляли украинские позиции.

Кроме того, на Донбассе 14 ноября боевики трижды обстреляли позиции украинских военных.

Добавим, что за последние семь месяцев на Донбассе небоевых потерь зафиксировали больше, чем боевых.

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