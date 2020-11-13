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На Донбассе за семь месяцев небоевые потери ВСУ в два раза превысили боевые

Украина, Пятница 13 ноября 2020 15:00
На Донбассе за семь месяцев небоевые потери ВСУ в два раза превысили боевые
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В период с марта по октябрь в зоне проведения операции Объединенных сил без боя погибли 44 украинских военных. В результате боев на Донбассе за семь месяцев погиб 21 военный, 199 - получили ранения.

Об этом в видеообращении заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Всего за семь месяцев небоевые потери украинских военных составили 703 человека, из которых 276 - погибли.

"Именно из-за таких потерь в специализированной прокуратуре Объединенных сил создан отдел… по расследованиям причин смертей военнослужащих в небоевой обстановке", - отметила генпрокурор.

Венедиктова добавила, что в общем военная прокуратура за семь месяцев расследовала 277 уголовных дел по фактам смертей военнослужащих в небоевых обстановках. В 39 случаях подтвержден факт самоубийства. 16 обвинительных актов направлено в суд.

Напомним, днями в Житомирской области в военной части от огнестрельного ранения погиб 28-летний лейтенант Вооруженных сил Украины. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

Подробнее о том, как в Украине проходит психологическая адаптация украинских военных, читайте в материале РБК-Украина "Внутренняя война. Как ветеранам в Украине помогают вернуться к мирной жизни".

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