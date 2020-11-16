ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе

Донбасс, Понедельник 16 ноября 2020 07:35
Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

На протяжении прошлых суток, 15 ноября, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Так, в районе населенного пункта Марьинка враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки применил подствольный гранатомет.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

От начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинскими защитниками.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий Украины. Он заявил, что Украина открыта для них, ведь создает новые пункты пропуска и развивает прифронтовую инфраструктуру.

Напомним, 10 ноября Украина открыла два новых КПВВ на Донбассе, а также возобновила пропуск через остальные пункты пропуска. Однако российские боевики блокируют пропуск населения через линию разграничения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Донбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь