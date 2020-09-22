На Донбассе сохраняется "тишина"

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

С начала текущих суток, 22 сентября, на Донбассе обстрелов со стороны боевиков зафиксировано не было. Ситуация в районе операции Объединенных сил остается спокойной и контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Наши подразделения соблюдают режим прекращения огня в полном объеме, однако в случае любого изменения оперативной обстановки готовы дать врагу достойный отпор", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что режим "тишины" сохраняется в полной мере.

Напомним, 21 сентября на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июня в рамках Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, 20 сентября боевики один раз обстреляли украинские позиции вблизи Новоалександровки.

Ранее сообщалось, что 19 сентября во результате обстрела боевиков пулевое ранение получил один военный.

Добавим, что вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель вместе с главой Европейского совета Шарлем Мишелем посетят Донбасс.