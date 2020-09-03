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На Донбассе сохраняется "тишина"

Донбасс, Четверг 03 сентября 2020 18:19
На Донбассе сохраняется "тишина"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано ни одного обстрела. Ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Параллельно подразделения Объединенных сил продолжают локализовать масштабные пожары на территории Луганской и Донецкой областей. Основная задача - минимизировать потери от огня и не допустить уничтожения имущества местного населения.

К тушению пожара привлечено необходимое количество личного состава ООС и военной техники.

Напомним, 2 сентября на Донбассе зафиксирован один обстрел со стороны боевиков.

Кроме того, 1 сентября в районе проведения ООС зафиксировано три факта нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

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