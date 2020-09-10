На Донбассе сохраняется режим "тишины", - штаб ООС

За прошедшие сутки, 9 сентября, на участках ответственности украинских подразделений нарушений перемирия на Донбассе не было. По всей линии разграничения сохранялась тишина.

Об этом сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 10 сентября, обстрелов со стороны противника также не зафиксировано.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской областях.

В частности, за минувшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Катериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка.

В прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали более десяти гектаров территории и передали на уничтожение более 90 взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры.

В частности, за минувшие сутки завершено восстановление 17 домов, еще на 25 объектах работы продолжаются.

Напомним, ранее главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин обвинил украинскую сторону в якобы проведении инженерных работ на позициях вблизи Шумов.

Главарь боевиков угрожал нанести удар по этим позициям ВСУ.

На заседании ТКГ наблюдатели ОБСЕ в очередной раз подтвердили, что украинская сторона не укрепляет позиции, и чтобы в этом удостоверились боевики, стороны договорились провести сегодня совместную инспекцию возле Шумов.