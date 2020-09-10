На Донбасі зберігається режим "тиші", - штаб ООС

За минулу добу, 9 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів порушень перемир'я на Донбасі не було. По всій лінії розмежування зберігалася тиша.

Про це повідомили в штабі ООС.

З початку поточної доби, 10 вересня, обстрілів з боку противника також не зафіксовано.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об'єднаних сил та інших сил оборони залучалися до гасіння вогнищ в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, за минулу добу ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман та Новозванівка.

У прифронтових районах сапери ДСНС розмінували понад десять гектарів території та передали на знищення понад 90 вибухонебезпечних предметів.

Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури.

Зокрема, за минулу добу завершено відновлення 17 будинків, ще на 25 об'єктах роботи тривають.

Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін звинуватив українську сторону в нібито проведенні інженерних робіт на позиціях поблизу Шумів.

Ватажок бойовиків погрожував завдати удару по цих позиціях ЗСУ.

На засіданні ТКГ спостерігачі ОБСЄ вчергове підтвердили, що українська сторона не укріплює позиції, і щоб у цьому упевнилися бойовики, сторони домовилися провести спільну інспекцію біля Шумів.