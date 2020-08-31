На Донбассе сохраняется режим "тишины"

С начала текущих суток на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировано ни одного обстрела. Ситуация в районе операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Украинские военнослужащие, добросовестно выполняя свои задачи по назначению и находясь наготове адекватно реагировать в случае угрозы их жизни или здоровью, придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
При этом в штабе подтвердили, что среди украинских военных нет погибших или раненых.
"Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 августа на Донбассе военнослужащие зафиксировали два обстрела со стороны боевиков.
Кроме того, с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим роботы.