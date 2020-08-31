На Донбассе КПВВ переходят на осенний режим работы

Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)

Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 сентября переходят на осенний режим работы. Также сохраняются карантинные ограничения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Сообщается, что в связи с переходом на осенний график работы КПВВ "Марьинка", "Новотроицкое" и "Станица Луганская" будут осуществлять пропуск через линию разграничения в период с 7:00 до 18:30.

Также в ООС отметили, что пропуск граждан будет проводиться при соблюдении карантинных норм - температурный скрининг, средства индивидуальной защиты, социальная дистанция. В то же время с оккупированной территории все прибывшие должны будут пройти обязательную самоизоляцию.

"Пропуск лиц с повышенной температурой тела выше 37,2 градуса и таких, у кого подтверждены контакты в течение последних 14 дней с лицами, больными COVID-19, будет проводиться отдельно", - добавили в ООС.

Ранее РБК-Украина писало, что недавно боевики разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое".

Также сообщалось, что при въезде на подконтрольную территорию Украины из оккупированного Крыма граждане должны иметь при себе страховой полис.