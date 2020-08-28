На Донбассе сохраняется режим "тишины"

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. В районе операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На участках ответственности украинских подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

"Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала перемирия на Донбассе погиб 21 боевик.

Кроме того, на Донбассе 27 августа боевики один раз нарушили режим прекращения огня.