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На Донбассе сохраняется режим "тишины"

Донбасс, Пятница 28 августа 2020 19:27
На Донбассе сохраняется режим "тишины"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. В районе операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На участках ответственности украинских подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

"Подразделения Объединенных сил пристально наблюдают за врагом и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала перемирия на Донбассе погиб 21 боевик.

Кроме того, на Донбассе 27 августа боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

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