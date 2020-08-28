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На Донбасі зберігається режим "тиші"

Донбас, П'ятниця 28 серпня 2020 19:27
На Донбасі зберігається режим "тиші"
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку поточної доби на Донбасі зберігається режим припинення вогню. В районі операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

На ділянках відповідальності українських підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Серед українських захисників немає військових втрат і поранень.

"Підрозділу Об'єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку перемир'я на Донбасі загинув 21 бойовик.

Крім того, на Донбасі 27 серпня бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

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