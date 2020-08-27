На Донбассе сохраняется режим "тишины"

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил с начала текущих суток не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе ООС в Facebook.

В штабе отметили, что украинские военные продолжают соблюдать условия перемирия и готовы мгновенно реагировать на любые изменения обстановки.

"С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач, нарушений со стороны противника не зафиксировано, на всех участках фронта наблюдается тишина. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - сообщили в штабе.

Также военные отметили, что саперы за последние сутки разминировали более 7 гектаров территории и выявили 154 взрывоопасных предмета, которые были переданы на уничтожение.

"Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Только за минувшие сутки завершили ремонтные работы 18 домов, еще на 54 объектах работы продолжаются", - добавили в ООС.

Напомним, за 26 августа на Донбассе боевики один раз совершили провокационный обстрел вблизи Марьинки.

Также сообщалось, что 25 августа в зоне проведения ООС на взрывном устройстве подорвались двое украинских военнослужащих.