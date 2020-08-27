На Донбасі зберігається режим "тиші"

На Донбасі в зоні операції Об'єднаних сил з початку поточної доби не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомили в штабі ОНС в Facebook.

У штабі зазначили, що українські військові продовжують дотримуватися умов перемир'я і готові миттєво реагувати на будь-які зміни обстановки.

"З початку поточної доби в смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку супротивника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - повідомили в штабі.

Також військові зазначили, що сапери за останню добу розмінували понад 7 гектарів території і виявили 154 вибухонебезпечних предметів, які були передані на знищення.

"Крім цього, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об'єднаних сил проводять роботи по відновленню пошкоджених житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Тільки за минулу добу завершили ремонтні роботи 18 будинків, ще на 54 об'єктах роботи тривають", - додали в ООС.

Нагадаємо, за 26 серпня на Донбасі бойовики один раз зробили провокаційний обстріл поблизу Мар'їнки.

Також повідомлялося, що 25 серпня в зоні проведення ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців.