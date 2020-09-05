На Донбассе сохраняется перемирие

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

С начала текущих суток, 5 сентября, на Донбассе режим "тишины" сохраняется. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Режим тишины сохраняется в полной мере. Впрочем, защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений ОС продолжают локализовать пожары на территории Луганской и Донецкой областей.

Напомним, ОБСЕ на Донбассе зафиксировала вражеское вооружение с нарушением линии отвода.

Кроме того, за минувшие сутки, 4 сентября, боевики на Донбассе один раз нарушили режима прекращения огня.

Добавим, что 3 сентября по всей линии соприкосновения сохранялся режим "тишины".