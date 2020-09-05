На Донбасі зберігається перемир'я

Фото: український військовий (РБК-Україна)

З початку поточної доби, 5 вересня, на Донбасі режим "тиші" зберігається. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Режим тиші зберігається повною мірою. Втім, захисники України не втрачають пильності і готові миттєво реагувати на будь-які дії супротивника", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що військовослужбовці Збройних сил України спільно з представниками ДСНС та особовим складом інших підрозділів ОС продовжують локалізувати пожежі на території Луганської та Донецької областей.

Нагадаємо, ОБСЄ на Донбасі зафіксувала вороже озброєння з порушенням лінії відводу.

Крім того, за минулу добу, 4 вересня, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Додамо, що 3 вересня по всій лінії зіткнення зберігався режим "тиші".