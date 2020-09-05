Боевики на Донбассе размещают артиллерию с нарушением договоренностей

Фото: БМ-22 "Град" (MilitaryArms.ru)

Во время выполнения наблюдательного полета беспилотника миссии ОБСЕ на Донбассе было зафиксировано вооружение с нарушением линии отвода. Данный факт говорит о нарушение минских соглашений и достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала двенадцать самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), девять буксируемых гаубиц (Д-30А "Жаба", 122 мм).

Также на учебном полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области была выявлена одна реактивная система залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм).

Кроме того, представители ОБСЕ зафиксировали вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области двадцать реактивных систем залпового огня (9K51, БМ-21 "Град", 122 мм).

Также зафиксировано вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка Луганской области семнадцать танков, три зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10");

на учебном полигоне вблизи населенного пункта Круглик Луганской области двадцать пять танков;

вблизи населенного пункта Лутугино Донецкой области десять танков;

на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области девять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), двенадцать буксируемых гаубиц (Д-30 "Жаба", 122 мм), один танк (Т-64), четыре зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10").

"Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО и в дальнейшем используют коварную практику наращивания вооружения и военной техники в прямой близости к линии соприкосновения. Тем самым они еще раз демонстрирует устойчивое нежелание соблюдать достигнутые договоренности", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября боевики на Донбассе один раз нарушили режима прекращения огня.

Кроме того, 3 сентября по всей линии соприкосновения сохранялся режим "тишины".