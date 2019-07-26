На Донбассе соблюдается режим перемирия, - штаб

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

С начала суток боевики не совершили ни одного обстрела

На Донбассе с начала суток 26 июля в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) соблюдается перемирие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, с начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Также в штабе отметили, что потерь с украинской стороны не зафиксированы.

Напомним, делегация Соединенных Штатов Америки во главе со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил (ООС). во время визита Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретился с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирським. В частности, состоялся брифинг командующего ОС по текущей ситуации по безопасности в районе проведения ООС.

Как сообщает РБК-Украина, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер провели встречу в Киеве. торони обсудили процесс разведения сил на Донбассе, в частности, вокруг Станицы Луганской, а также гуманитарную ситуацию на линии разграничения.