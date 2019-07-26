На Донбасі дотримується режим перемир'я, - штаб

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

З початку доби бойовики не вчинили жодного обстрілу

На Донеччині з початку доби 26 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) дотримується перемир'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Як повідомляється, з початку поточної доби обстрілу позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Також у штабі зазначили, що втрат з української сторони не зафіксовані.

Нагадаємо, делегація Сполученних Штатів Америки на чолі з спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Під час візиту Волкер та тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зустрівся з командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Зокрема, відбувся брифінг командувача ОС щодо поточної безпекової ситуації в районі проведення ООС.

Як повідомляє РБК-Україна, 26 липня президент України Володимир Зеленський і спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер провели зустріч у Києві. торони обговорили процес розведення сил на Донбасі, зокрема, навколо Станиці Луганської, а також гуманітарну ситуацію на лінії розмежування