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На Донбасі снайпер поранив військовослужбовця ЗСУ

Новини » Надзвичайні події     20.04.2020 - 17:36
На Донбасі снайпер поранив військовослужбовця ЗСУ
Ілюстративне фото (facebook.com 93OMBR)

Інцидент стався поблизу Новоолександрівки

На Донбасі снайпер проросійських бойовиків поранив українського військовослужбовця поблизу Новоолександрівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, ввечері 20 квітня поблизу Новоолександрівки в Луганській області кулею снайпера було поранено українського військового. Пораненому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали. Наразі стан військового задовільний.

"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - наголосили у штабі.

Зазначається, що українські військовослужбовці дали відповідь з усього наявного озброєння. Втрати проросійських бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків український військовий отримав кульове поранення. Воїна евакуювали до медичного закладу та надали відповідну допомогу. Стан пораненого задовільний.

Додамо, що станом на 12:00 в зоні проведення ООС на Донбасі спостерігалося дотримання режиму припинення вогню проросійськими бойовиками. Бойовики не проявляли жодної вогневої активності з опівночі.

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