На Донбассе шестеро военных пострадали, один погиб

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За сутки режим прекращения огня противник нарушил 22 раза

На Донбассе в результате обстрелов, которые 18 февраля устроили вооруженные формирования Российской Федерации, один украинский военный погиб. Еще шестро травмированы, передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Обстрелы велись рядом с населенным пунктом Березовое, неподалеку Широкиного, Пищевика, шесть - вблизи населенного пункта Крымское. Четыре обстрелы зафиксированы рядом с Новотошковским, два - в районе населенного пункта Ореховое, два - вблизи населенного пункта Хутор Вольный, два - возле Золотого-4, а также вблизи Попасной, Луганского, Новолуганского.

"Кроме этого, вблизи населенного пункта Ореховое враг совершил попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника... На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и контролировали ситуацию. В дальнейшем противник запросил режим тишины", - отметили в ООС.

Вчера, 18 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, четверо защитников получили ранения и еще двое - боевое поражение.

"По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника 4 боевика былы уничтожены и еще 6 получили тяжелые ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска по защитникам Лебединского выпустили 15 мин из минометов калибра 82 мм, а также вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь нет", - добавили в ООС.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 февраля, боевики пошли в наступление. В результате боя погиб один украинский военный. Еще трое раненых и двое контуженных.