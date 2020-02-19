На Донбасі шестеро військових постраждали, один загинув

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За добу режим припинення вогню противник порушив 22 рази

На Донбасі внаслідок обстрілів, які 18 лютого влаштували збройні формування Російської Федерації, один український військовий загинув. Ще шестро травмовані, передає прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння танку, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися поруч з населеним пунктом Березове, неподалік Широкиного, Пищевика, шість - поблизу населеного пункту Кримське. Чотири обстріли зафіксовано поруч з Новотошківським, два - у районі населеного пункту Оріхове, два - поблизу населеного пункту Хутір Вільний, два - неподалік Золотого-4, а також поблизу Попасної, Луганського, Новолуганського.

"Окрім цього, поблизу населеного пункту Оріхове ворог здійснив спробу штурму наших спостережних постів. У результаті бойового зіткнення українські захисники черговими вогневими засобами подавили ворожий вогонь та зупинили диверсійно-розвідувальну групу противника... На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну вогневу відповідь та контролювали ситуацію. В подальшому противник запросив режим тиші", - зазначили в ООС.

Вчора, 18 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув, четверо захисників отримали поранення та ще двоє - бойове ураження.

"За даними розвідки, у результаті бойового зіткнення зі сторони противника 4 чоловіка було знищено та ще 6 отримали важкі поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська по захисникам Лебединського випустили 15 мін з мінометів калібру 82 мм, а також вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат немає", - додали в ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 лютого, бойовики пішли в наступ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. В результаті бою загинув один український військовий. Ще троє поранених і двоє контужених.