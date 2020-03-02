На Донбассе семеро украинских военных травмированы, один погиб

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики нарушили режим тишины 11 раз

В зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще двое - боевое поражение. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Пески (противник также выпустил 2 мины), рядом с Лебединским, Невельским, Авдеевкой, вблизи Березового, рядом с Марьинкой, недалеко от Тарамчука.

Огонь со стороны противника в сторону позиций военных также зафиксировали вблизи Луганского, в районе населенного пункта Нижнетеплое, неподалеку Новолуганського (также випусщено 3 мины). А рядом с Новотошковским противник выпустил 12 мин.

"Вчера, 1 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевое поражение", - отметили в ООС.

От утра понедельника, 2 марта, оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка. Потерь нет.

Напомним, 1 марта боевики обстреляли автомобили, которые подвозили продукты к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое. боевики применили противотанковый ракетный комплекс. Противотанковая ракета попала в кабину, один погиб.