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На Донбассе погиб украинский военный, еще шесть получили ранения

Новости » Происшествия     01.03.2020 - 18:28
На Донбассе погиб украинский военный, еще шесть получили ранения
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики пять раз обстреляли позиции ООС

На Донбассе в течение текущих суток, 1 марта, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военные, еще шесть человек получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". На этом направлении обстрелы были зафиксированы вблизи Песков, Лебединского, Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела украинских позиций вблизи Луганского, Нижнетеплого.

В штабе сообщили, что сегодня в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражение.

Напомним, в последний день зимы, 29 февраля, на Донбассе в результате вражеских обстрелов пострадали 3 украинских военных. Вчера оккупационные силы 19 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное вооружение.

Также РБК-Украина писало, что 29 февраля боевики совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций украинских военных неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".

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Темы: Новости ООС
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