На Донбассе сегодня тихо, но оккупанты перемещают оружие возле линии фронта, - штаб ООС

Отмечается, что несмотря на относительную тишину, украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

"СММ ОБСЕ в очередной раз зафиксировала перемещение большого количества вооружения российско-оккупационных войск в непосредственной близости к линии разграничения. Одновременное наращивание пропаганды Российской Федерации, на региональном и международном уровнях, ведет к искусственному наращиванию общественного напряжения в регионе с одновременным распространением массива фейковой информации об эскалации ситуации со стороны Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время участились случаи, когда патрулям СММ ОБСЕ запрещали проезд через блокпост вооруженных формирований Российской Федерации. Так, 2 апреля, на блокпосту российско-оккупационных войск, близ Александровки, патрулю СММ запретили проезд без досмотра автомобилей. Представители ОБСЕ вынуждены были вернуться на неподконтрольную правительству Украины территорию в Донецк.

Также БПЛА СММ снова подвергались воздействию помех сигнала GPS вследствие глушения во время выполнения запланированных полетов вдоль всей линии разграничения.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений Украинской стороной СЦКК направлена нота на СММ ОБСЕ", - проинформировали в пресс-центре.