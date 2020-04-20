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На Донбасі сьогодні зберігається режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події     20.04.2020 - 13:14
На Донбасі сьогодні зберігається режим припинення вогню
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики вогневої активності не проявляли

З початку понеділка, 20 квітня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними українського оборонного відомства, станом на 12:00 проросійські бойовики не проявляли жодної вогневої активності на лінії бойового зіткнення.

"Захисники України неухильно дотримуються режиму тиші, контролюють обстановку та перебувають напоготові дати гідну збройну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ", - наголосили в Міноборони.

Ситуація на Донбасі станом на 20 квітня 2020 року (mil.gov.ua)

Ситуація на Донбасі станом на 20 квітня 2020 року (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Великдень окупаційні сили 6 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстріли з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було зафіксовано поблизу Мар'їнки, Павлополя, Широкиного та Луганського.

Додамо, 18 квітня на Донбасі було поранено трьох українських військових. Окупаційні війська били з мінометів по підрозділах ООС поблизу Луганського. Також велися обстріли біля Травневого, Кримського, Лебединського.

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