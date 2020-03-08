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Сутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах украинских войск

Новости » Общество     08.03.2020 - 07:37
Сутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах украинских войск

Боевики нарушили режим "тишины" 6 раз, были применены мины

На Донбассе в течение прошлых суток, 7 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

В частности, противник обстрелял позиции украинских войск из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись рядом с Красногоровкой, вблизи Марьинки, а неподалеку Широкиного были выпущены 4 мины из миномета калибра 82 мм. Вблизи населенного пункта Зайцевое с миномета калибра 82 мм противник выпустил еще 6 мин. Неподалеку Луганского и Новотошковского украинских военных обстреливали из гранатометов различных систем, а также из БМП.

"7 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - отметили в пресс-центре.

Сутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах украинских войскСутки на Донбассе обошлись без потерь в рядах украинских войск

Напомним, вечером 7 марта боевики совершили теракт - снайперским огнем обстреляли мирное население в окрестностях прифронтовой Марьинки Донецкой области. Ранения получил мирный житель, который находился за рулем своего автомобиля.

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