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На Донбассе сегодня ранен украинский военный

Новости » Происшествия    15.07.2019 - 14:16
На Донбассе сегодня ранен украинский военный
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Военного эвакуировали в медицинское учреждение

В ходе ООС на Донбассе в понедельник, 15 июля, украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Так, с начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 5 прицельных обстрелов позиций защитников Украины. Также произошло боестолкновение. В частности, враждебные обстрелы зафиксированы: из крупнокалиберных пулеметов - в районе Луганского, из стрелкового оружия - вблизи Широкино.

Сообщается также, что ночью около 02.30 в районе Водяного было обнаружено выдвижение диверсионно-разведывательной группы противника до 4 человек, которые двигались в направлении села Водяное. При приближении противника на выгодную дистанцию ​​завязался бой, враг поспешно отступил. Потери противника уточняются. На месте боестолкновения воины ООС нашли остатки РПГ-7В и поврежденный АК-74. Потерь среди личного состава бригады нет.

"К сожалению, по имеющейся информации, в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток один наш защитник получил ранения. Его эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - указано в сообщении Минобороны.

Напомним, боевики усилили обстрелы на Донбассе из запрещенных Минском калибров: в течение прошлых суток, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, 6 раз применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм.

Как писало РБК-Украина ранее, вооруженные формирования РФ 11 июля обстреляли жилые районы населенного пункта Марьинка.

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