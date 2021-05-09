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На Донбассе сегодня без обстрелов, сохраняется режим "тишины"

Автор: РБК-Украина

Ситуация на Донбассе 9 мая стабильная, в течение дня не было ни одного обстрела. Соответственно, сегодня в полной мере соблюдается режим "тишины".

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе проведения операции Объединенных сил с начала суток, 9 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские военнослужащие контролируют ситуацию … и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в районе проведения ООС выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 145 взрывоопасных предметов.

Напомним, до этого только за 7 мая наблюдатели из миссии ОБСЕ зафиксировали более 807 нарушений режима прекращения огня. Больше всего их было в Донецкой области, а в Луганской области боевики устроили учения.

Ранее стало известно, что умер военный, получивший ранение на Донбассе в конце апреля. Он получил пулевое ранение 28 апреля вблизи Зайцево Бахмутского района в результате снайперского выстрела.

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Новости Украины Донбассрежим прекращения огняООС