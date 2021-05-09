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На Донбасі сьогодні без обстрілів, зберігається режим "тиші"

Автор: РБК-Україна

Ситуація на Донбасі 9 травня стабільна, протягом дня не було жодного обстрілу. Відповідно, сьогодні повною мірою дотримується режим "тиші".

Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію ... і дотримуються режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі проведення ООС виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 145 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, до цього тільки за 7 травня спостерігачі з місії ОБСЄ зафіксували понад 807 порушень режиму припинення вогню. Найбільше їх було в Донецькій області, а в Луганській області бойовики влаштували навчання.

Раніше стало відомо, що помер військовий, який отримав поранення на Донбасі наприкінці квітня. Він отримав кульове поранення 28 квітня поблизу Зайцевого Бахмутського району в результаті снайперського пострілу.

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