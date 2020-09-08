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На Донбассе из-за сбоя замедлился пропуск через КПВВ

Донбасс, Вторник 08 сентября 2020 12:52
На Донбассе из-за сбоя замедлился пропуск через КПВВ
Фото: КПВВ на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе замедлился пропуск граждан через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда. Причиной этому стал сбой в работе приложения "Дій вдома".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что 8 сентября проводится пропуск граждан лишь через КПВВ "Станица Луганская". Контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" заблокированы боевиками.

"По состоянию на 10:45 на КПВВ "Станица Луганская" пограничники фиксируют сбой в работе электронного сервиса "Дій вдома". Поэтому пропуск на контролируемую территорию осуществляется замедленно", - сообщили пограничник.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний график работы, пропуск граждан осуществляется с 7:00 до 18:30.

Напомним, ранее Кабмин изменил правила пропуска через КПВВ с Крымом, что теперь при въезде на подконтрольную территорию Украины граждане должны иметь при себе страховой полис.

Отметим, боевики несколько раз в неделю разблокируют работу КПВВ "Новотроицкое", последний раз пропуск осуществлялся 4 сентября.

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