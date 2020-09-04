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Боевики на Донбассе разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое"

Донбасс, Пятница 04 сентября 2020 14:26
Боевики на Донбассе разблокировали работу КПВВ "Новотроицкое"
Фото: КПВВ "Новотроицкое" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Российско-оккупационные силы в пятницу, 4 сентября, восстановили движение в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области. Однако, боевики до сих пор блокируют пропуск через КПВВ "Марьинка".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Украинские пограничники уже обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины в этом контрольном пункте 11 автомобилей и 111 человек.

"В то же время российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора. По состоянию на 12.00 на контролируемую территорию Украины последовало лишь 4 автомобиля и 20 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, на этой неделе через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольную территорию последовали 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста.

Для жителей Донбасса международная организация направила продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Совокупный вес гуманитарного груза составила более 132 тонн.

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим роботы.

Кроме того, при въезде на подконтрольную территорию Украины из оккупированного Крыма граждане должны иметь при себе страховой полис.

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