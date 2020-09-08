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На Донбасі через збій сповільнився пропуск через КПВВ

Донбас, Вівторок 08 вересня 2020 12:52
На Донбасі через збій сповільнився пропуск через КПВВ
Фото: КПВВ на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі сповільнився пропуск громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду. Причиною цього став збій в роботі програми "Дій вдома".

Про це повідомили в прес-службі Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що 8 вересня проводиться пропуск громадян лише через КПВВ "Станиця Луганська". Контрольні пункти "Маріїнка" і "Новотроїцьке" заблоковані бойовиками.

"Станом на 10:45 на КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники фіксують збій у роботі електронного сервісу "Дій вдома". Тому пропуск на контрольовану територію здійснюється уповільнено", - повідомили прикордонник.

Нагадаємо, з 1 вересня КПВВ на Донбасі перейшли на осінній графік роботи, пропуск громадян здійснюється з 7:00 до 18:30.

Нагадаємо, раніше Кабмін змінив правила пропуску через КПВВ з Кримом, що тепер при в'їзді на підконтрольну територію України громадяни повинні мати при собі страховий поліс.

Зазначимо, бойовики кілька разів в тиждень розблокують роботу КПВВ "Новотроїцьке", останній раз пропуск здійснювався 4 вересня.

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