На Донбассе сбили российский беспилотник

Беспилотник был оборудован камерой с 12 объективами и проводил съемку местности и передавали информацию противнику

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных сил сбили на Донбассе российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который проводил разведку украинских позиций. Об этом говорится в сообщении прес-центра ООС.

Отмечается, что в четверг, 16 августа, беспилотник проводил разведку позиций украинских на направлении Первомайск-Северодонецк-Сватово. Обнаружив цель, средства ПВО были приведены в полную боевую готовность.

"После подтверждения работы беспилотника радиолокационными станциями, цель было уничтожено огневым подразделением ПВО. В ходе обследования установлено, что БПЛА оборудован камерой с 12 об'єктивами для проведения панорамной аэрофото - и видео съемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени", - отметили в пресс-центре.

Также установлено, что отдельные составляющие беспилотника, в частности оптико-электронная система, произведенная российской компанией, которая находится под санкциями США. Компания к тому же работает совместно с заводом-производителем беспилотников "Орлан".

Фото: российский беспилотник (facebook.com/pressjfo.news)

"Это доказывает причастность Российской Федерации к поставкам вооружения на Донбасс в интересах действий оккупационных войск против украинской армии. Ориентировочная стоимость одной камеры составляет больше 100 тысяч долларов", - указано в сообщении.

В пресс-центре добавили, что Российская Федерация продолжает искать новые способы применения новейших образцов вооружения и военной техники в реальных боевых условиях на территории Украины.

"Одновременно с этим, российской стороной проводится исследовательская работа по оценке реальных возможностей техники военного назначения, используя оккупированные территории Украины в качестве полигона", - сообщили в ООС.

Напомним, 15 августа 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано четыре пролета беспилотников боевиков российского производства.